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ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ, С ДОСТАВКОЙ В РЕГИОНЫ РОССИИ

Скидка: 7600р.
Металлическая дверь Сопрано 6,8 см дуб шоколадный, дуб молочный; 2 петли 2050x860(960)x68 наполнение пенополистирол
Металлическая дверь Сопрано 6,8 см дуб шоколадный, дуб молочный; 2 петли 2050x860(960)x68 наполнение пенополистирол

18600р. 11000р.

Скидка: 440р.
Дверь Палитра дуб светлый остекл. 60см
Дверь Палитра дуб светлый остекл. 60см

2970р. 2530р.

Скидка: 6600р.
Металлическая дверь KAMELOT Vinorit 9,5 см (Вишня темная, Беленый дуб) 2050x860(960) наполнение пенополистирол
Металлическая дверь KAMELOT Vinorit 9,5 см (Вишня темная, Беленый дуб) 2050x860(960) наполнение пенополистирол

24200р. 17600р.

Скидка: 5030р.
Металлическая дверь Нью-Йорк 7,5 см (каштан перламутр царга, каштан мускат царга) 2050x860(960) наполнение пенополистирол
Металлическая дверь Нью-Йорк 7,5 см (каштан перламутр царга, каштан мускат царга) 2050x860(960) наполнение пенополистирол

19000р. 13970р.

Скидка: 5030р.
Металлическая дверь Нью-Йорк 7,5 см (ривьера пепельная царга, ясень белый, эмаль царга) 2050x860(960) наполнение пенополистирол
Металлическая дверь Нью-Йорк 7,5 см (ривьера пепельная царга, ясень белый, эмаль царга) 2050x860(960) наполнение пенополистирол

19000р. 13970р.

Скидка: 19р.
Плита для подвесного потолка в точку 595x595x12 мм тигуляр с кромкой
Плита для подвесного потолка в точку 595x595x12 мм тигуляр с кромкой

85р. 66р.

Лидер продаж!
Скидка: 950р.
Унитаз-компакт, вып. 45 гр, AHFGF-5026 Dark Red (Темно-красный), 640x350x720 мм
Унитаз-компакт, вып. 45 гр, AHFGF-5026 Dark Red (Темно-красный), 640x350x720 мм

3700р. 2750р.

Скидка: 4550р.
Металлическая дверь AMPIR венге, белый ясень 2050x860(960)x60 наполнение пенополистирол
Металлическая дверь AMPIR венге, белый ясень 2050x860(960)x60 наполнение пенополистирол

15000р. 10450р.

Биполь ХПП
Биполь ХПП

2469р.

Тестовый товар 1
Тестовый товар 1

100р.

Тестовый товар 2
Тестовый товар 2

200р.

Керамогранит глазур. матовый белый молнии R6602 (600х600х9.5)
Керамогранит глазур. матовый белый молнии R6602 (600х600х9.5)

1395р.

Керамогранит неглазур. полиров. бежевый 6100P (600х600х8)
Керамогранит неглазур. полиров. бежевый 6100P (600х600х8)

1193р.

Керамогранит неглазур. полиров. темно-коричневый крап AJ6502 (600х600х9)
Керамогранит неглазур. полиров. темно-коричневый крап AJ6502 (600х600х9)

1038р.

Керамогранит глазур. полиров. белый молнии GP6650 (600х600х9.5)
Керамогранит глазур. полиров. белый молнии GP6650 (600х600х9.5)

1504р.

Керамическая стеновая плитка 1289 200x300
Керамическая стеновая плитка 1289 200x300

400р.

Керамическая стеновая плитка 1351 200x300
Керамическая стеновая плитка 1351 200x300

400р.

Керамическая стеновая плитка 2201 200x300
Керамическая стеновая плитка 2201 200x300

406р.

Лидер продаж!
Плита Нева LD-009 (акустическая), 595x595x10 мм, 1-14
Плита Нева LD-009 (акустическая), 595x595x10 мм, 1-14

88р.

Лидер продаж!
Планка 60, Албес норма 1уп/90шт
Планка 60, Албес норма 1уп/90шт

14р.

Лидер продаж!
Планка 120, Албес норма 1уп/60шт
Планка 120, Албес норма 1уп/60шт

28р.

Лидер продаж!
Подвес Албес АП, L=500 мм, d=3 мм, 1-200
Подвес Албес АП, L=500 мм, d=3 мм, 1-200

7р.

Лидер продаж!
Заглушка для кровельного болта
Заглушка для кровельного болта

15р.

Лидер продаж!
Основные направляющие 370, Албес норма 1уп/20шт
Основные направляющие 370, Албес норма 1уп/20шт

87р.

Лидер продаж!
Плинтус белый 19х19 3м, АВС, Phoenix, пристен. 1уп/70шт
Плинтус белый 19х19 3м, АВС, Phoenix, пристен. 1уп/70шт

45р.

Лидер продаж!
Подвес прямой 60x27 КНАУФ (габ60х30х125 мм) 200мм
Подвес прямой 60x27 КНАУФ (габ60х30х125 мм) 200мм

68р.

Лидер продаж!
Профиль 75x50x3000x0,45 Россия
Профиль 75x50x3000x0,45 Россия

377р.

Лидер продаж!
Гипсокартон 1200х2500х12,5мм влагостойкий, KNAUF 1-50
Гипсокартон 1200х2500х12,5мм влагостойкий, KNAUF 1-50

679р.

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