«Фасадком» - оптовый интернет-магазин стройматериалов во Владивостоке

Планируете строительство или ремонт квартиры, дома? Тогда интернет-магазин «Фасадком» - это то, что вам нужно! В нашем магазине широкий выбор строительных товаров, для любых видов работ. У нас вы найдете все, что нужно для строительства и отделки торговых центров, промышленных и складских комплексов, объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Интернет-магазин строительных материалов «Фасадком» компании ООО «Восточное» дает возможность найти товары для строительства и ремонта всего в пару кликов благодаря удобному каталогу и умному поиску. Мы реализуем монтажные и отделочные материалы, купить которые вы можете во Владивостоке по оптовым ценам.

После оформления заказа с Вами свяжется квалифицированный менеджер для уточнения заказа конкретного товара, и ответит на Ваши вопросы. Намного удобнее купить стройматериалы, не выходя из дома. Мы работаем напрямую с производителями известных брендов, поэтому всегда можем Вам предложить качественные, сертифицированные товары.