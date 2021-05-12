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Плитка керамогранит

Плитка керамогранит во Владивостоке

Высококачественные строительные материалы – это залог надежности. Именно они являются гарантией того, что при правильном выполнении работ, результат сохранится надолго. Понимая требования покупателей, мы предоставляем возможность приобрести керамогранит высокого качества. Данный материал классифицируется как практичный и прочный, поэтому просим обратить на него внимание.

Он применяется в различных случаях и является оптимальным решением для многих покупателей. Уже сейчас вы можете купить керамогранит нужного типа, предварительно подобрав подходящий товар. ООО "Восточное" сотрудничает с ведущими компаниями, которые гарантируют безопасность применения, а также презентабельный внешний вид материала.

Пол из керамогранита

Купить керамогранит во Владивостоке для пола и иных поверхностей

Если вы задались вопросом где купить плитку керамогранит – доверьтесь компании ООО "Восточное". Мы занимаемся оптовыми продажами много лет, в нашем каталоге представлен большой ассортимент строительных материалов, способный удовлетворить любого покупателя. Наши менеджеры помогут осуществить покупку легко и быстро.

Многие позиции есть на складе, поэтому ваш заказ не заставит себя долго ждать. В ассортименте представлен широкий выбор материала, разные типы продукции.

В нашем магазине есть:

  • плитка 300х300;
  • универсальный керамогранит для пола, ступеней;
  • товарная группа структурного материала 1200x600;
  • керамогранит 600x600;
  • подкатегории полированных элементов.

Большой ассортимент оттенков и видов керамогранита

Товарный ассортимент в нашем магазине даёт возможность каждому потенциальному покупателю купить керамогранит на любой вкус и бюджет, с наименьшими затратами времени и средств! 

Керамогранит черный
Черный
Керамогранит белый
Белый
Керамогранит бежевый
Бежевый
Керамогранит коричневый
Коричневый
Керамогранит под мрамор
Под мрамор
Керамогранит под камень
Под камень
Керамогранит в крап
В крап
Керамогранит с разводами
С разводами
Керамогранит под паркет
Под паркет
Керамогранит рустик
Рустик
Керамогранит серый
Серый
Керамогранит красный
Красный

Купить оптом плитку керамогранит во Владивостоке и сэкономить деньги

Напоминаем, что оптовые покупки являются более выгодными. Они позволяют получить дополнительную экономию, сделать покупку менее затратной. Если вы ищете керамогранит во Владивостоке, купить его выгоднее оптом и именно у нас. Компания "Восточное" специализируется на оптовых поставках неограниченного количества материала, мы реализуем партии любых объемов. Но главная наша задача – помочь потенциальным покупателям найти качественный материал по доступной цене.

В нашем магазине представлено свыше 20-ти типов материала. У нас есть керамогранит для фасада и пола, разнообразных расцветок и фактур. Наш каталог постоянно дополняется, в него вносятся новые позиции, которые отличаются показателями прочности: каждый класс стройматериала данного типа имеет свою цену.

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Скачать прайс-лист (обновлено 14.10.2021)
При крупнооптовых поставках предусмотрены скидки! Уточняйте у менеджера.
К535-1 Плитка пол "София" песочный 300х200мм 0,99м2 1/11шт 1пал/55,44м212-01-23-153 Belleza
К535-1 Плитка пол "София" песочный 300х200мм 0,99м2 1/11шт 1пал/55,44м212-01-23-153 Belleza
Артикул: 1067206
Наличие: 69

694р./м2

К535-1 Плитка стена "София" песочный 200х300мм 1,2м2 1пал/72м2 06-01-23-053Belleza
К535-1 Плитка стена "София" песочный 200х300мм 1,2м2 1пал/72м2 06-01-23-053Belleza
Артикул: 1067201
Наличие: 112
Отзывов: 1

440р./м2

К535-1 Плитка стена "София" светло-песочный 200х300мм 1,2м2 1/20шт 1пал/72м2 06-00-23-053 Belleza
К535-1 Плитка стена "София" светло-песочный 200х300мм 1,2м2 1/20шт 1пал/72м2 06-00-23-053 Belleza
Артикул: 1067198
Наличие: 182

440р./м2

К535-3 Плитка пол "София" голубой 300х200мм 0,99м2 1/11шт 1пал/55,44м212-01-61-153 Belleza
К535-3 Плитка пол "София" голубой 300х200мм 0,99м2 1/11шт 1пал/55,44м212-01-61-153 Belleza
Артикул: 1067205
Наличие: 36

694р./м2

Керамическая стеновая плитка 1288 200x300
Керамическая стеновая плитка 1288 200x300
Артикул: NIK1288
Наличие: 17

400р./м2

Керамическая стеновая плитка 1289 200x300
Керамическая стеновая плитка 1289 200x300
Артикул: NIK1289
Наличие: 71

400р./м2

Керамическая стеновая плитка 1351 200x300
Керамическая стеновая плитка 1351 200x300
Артикул: NIK1351
Наличие: 132

400р./м2

Керамическая стеновая плитка 2201 200x300
Керамическая стеновая плитка 2201 200x300
Артикул: NIK2201
Наличие: 74

406р./м2

Керамическая стеновая плитка 2292 200x300
Керамическая стеновая плитка 2292 200x300
Артикул: NIK2292
Наличие: 114

406р./м2

Керамическая стеновая плитка IVORY 200x300
Керамическая стеновая плитка IVORY 200x300
Артикул: NIK2293
Наличие: 120

406р./м2

Керамическая стеновая плитка зеленая 200x300
Керамическая стеновая плитка зеленая 200x300
Артикул: NIK2294
Наличие: 319

406р./м2

Керамическая стеновая плитка серая 200x300
Керамическая стеновая плитка серая 200x300
Артикул: NIK2295
Наличие: 378

406р./м2

Керамогранит 600x600
Керамогранит 600x600
Артикул: GP6657
Наличие: 1000

1504р./м2

Керамогранит 4007 бежевый 300x300x9,5
Керамогранит 4007 бежевый 300x300x9,5
Артикул: AT4007
Наличие: 71

550р./м2

Керамогранит 6P123M 603x152
Керамогранит 6P123M 603x152
Артикул: 6P123M
Наличие: 1509

682р./м2

Керамогранит A66j139 600x600
Керамогранит A66j139 600x600
Артикул:  A66j139
Наличие: 214

1087р./м2

Керамогранит BIANCO 600x600
Керамогранит BIANCO 600x600
Артикул: BIANCO
Наличие: 71

950р./м2

Керамогранит BRISA 600 х 600 х 9 мм
Керамогранит BRISA 600 х 600 х 9 мм
Артикул: BRISA
Наличие: 483

1046р./м2

Керамогранит CB6Y016PA 600x600
Керамогранит CB6Y016PA 600x600
Артикул: CB6Y016PA
Наличие: 212

1097р./м2

Керамогранит CB6Y046PA 600x600
Керамогранит CB6Y046PA 600x600
Артикул:  CB6Y046PA
Наличие: 307

1097р./м2

Керамогранит CB6Y055PA 600x600
Керамогранит CB6Y055PA 600x600
Артикул: CB6Y055PA
Наличие: 520

1097р./м2

Керамогранит F6ND03R серый матовый 600x600x9,5
Керамогранит F6ND03R серый матовый 600x600x9,5
Артикул: SH1303
Наличие: 1250

1087р./м2

Керамогранит G261 600x600
Керамогранит G261 600x600
Артикул: G261
Наличие: 321

1012р./м2

Керамогранит GP6657 600x600
Керамогранит GP6657 600x600
Артикул: GP6657
Наличие: 3491

1504р./м2

Показано с 1 по 24 из 76 (всего 4 страниц)

Предварительная сметная стоимость вентилируемого фасада из керамогранита

Материалы1741 руб./м2
Работы1400 руб./м2
Итого3141 руб./м2

Расчет стоимости фасада площадью 3000 м2

НаименованиеКоличествоЦена за ед.Сумма
1Керамогранит парчеланат ерs6000 600х600 (до 1000м2 - 584р)3153 м2555 руб.1749915 руб.
2Кронштейн 100х50х50х2,08598 шт.12 руб.103176 руб.
3Профиль горизонтальный основной (L=3 м.п.)4128 м.п.133 руб.549024 руб.
4Профиль вертикальный основной (L=3 м.п.)4815 м.п.180.5 руб.869107.5 руб.
5Кляймер полный (нерж.) 10 мм17196 шт.16 руб.275136 руб.
6Кляймер половинка (нерж.) 10 мм2293 шт.10 руб.22930 руб.
7Профиль вертикальный промежуточный574 м.п.129 руб.74046 руб.
8Саморез 4.8x198598 шт.1 руб.8598 руб.
9Паронитовая прокладка8598 шт.4.5 руб.38691 руб.
10Минвата knauf Фасад 50 пл. 25 50x600x1250 мм287 м31663 руб.477281 руб.
11Дюбель фасадный42990 шт.10 руб.429900 руб.
12Мембрана Изолтекс НГ 2003096 м2106 руб.328176 руб.
13Саморез МЦСП 16мм73370 шт.1 руб.73370 руб.
14Анкер по бетону8598 шт.26 руб.223548 руб.
15Работа3000 м21400 руб.4200000 руб.
Всего   9422898.5 руб.
Последние отзывы
К535-1 Плитка стена "София" песочный 200х300мм 1,2м2 1пал/72м2 06-01-23-053Belleza
К535-1 Плитка стена "София" песочный 200х300мм 1,2м2 1пал/72м2 06-01-23-053Belleza

Отличная плитка по хорошей цене, остались довольны качеством и обслуживанием!..

12.05.2021 Владимир
Керамогранит MA6022Q 600х600х9мм
Керамогранит MA6022Q 600х600х9мм

За свою цену очень хорошая плитка. Ровная, цвет насыщенный. Спасибо за быструю доставку! ..

05.05.2021 Сергей