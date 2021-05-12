Плитка керамогранит
Плитка керамогранит во Владивостоке
Высококачественные строительные материалы – это залог надежности. Именно они являются гарантией того, что при правильном выполнении работ, результат сохранится надолго. Понимая требования покупателей, мы предоставляем возможность приобрести керамогранит высокого качества. Данный материал классифицируется как практичный и прочный, поэтому просим обратить на него внимание.
Он применяется в различных случаях и является оптимальным решением для многих покупателей. Уже сейчас вы можете купить керамогранит нужного типа, предварительно подобрав подходящий товар. ООО "Восточное" сотрудничает с ведущими компаниями, которые гарантируют безопасность применения, а также презентабельный внешний вид материала.
Купить керамогранит во Владивостоке для пола и иных поверхностей
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Многие позиции есть на складе, поэтому ваш заказ не заставит себя долго ждать. В ассортименте представлен широкий выбор материала, разные типы продукции.
В нашем магазине есть:
- плитка 300х300;
- универсальный керамогранит для пола, ступеней;
- товарная группа структурного материала 1200x600;
- керамогранит 600x600;
- подкатегории полированных элементов.
Большой ассортимент оттенков и видов керамогранита
Товарный ассортимент в нашем магазине даёт возможность каждому потенциальному покупателю купить керамогранит на любой вкус и бюджет, с наименьшими затратами времени и средств!
Купить оптом плитку керамогранит во Владивостоке и сэкономить деньги
Напоминаем, что оптовые покупки являются более выгодными. Они позволяют получить дополнительную экономию, сделать покупку менее затратной. Если вы ищете керамогранит во Владивостоке, купить его выгоднее оптом и именно у нас. Компания "Восточное" специализируется на оптовых поставках неограниченного количества материала, мы реализуем партии любых объемов. Но главная наша задача – помочь потенциальным покупателям найти качественный материал по доступной цене.
В нашем магазине представлено свыше 20-ти типов материала. У нас есть керамогранит для фасада и пола, разнообразных расцветок и фактур. Наш каталог постоянно дополняется, в него вносятся новые позиции, которые отличаются показателями прочности: каждый класс стройматериала данного типа имеет свою цену.
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Предварительная сметная стоимость вентилируемого фасада из керамогранита
|Материалы
|1741 руб./м2
|Работы
|1400 руб./м2
|Итого
|3141 руб./м2
Расчет стоимости фасада площадью 3000 м2
|№
|Наименование
|Количество
|Цена за ед.
|Сумма
|1
|Керамогранит парчеланат ерs6000 600х600 (до 1000м2 - 584р)
|3153 м2
|555 руб.
|1749915 руб.
|2
|Кронштейн 100х50х50х2,0
|8598 шт.
|12 руб.
|103176 руб.
|3
|Профиль горизонтальный основной (L=3 м.п.)
|4128 м.п.
|133 руб.
|549024 руб.
|4
|Профиль вертикальный основной (L=3 м.п.)
|4815 м.п.
|180.5 руб.
|869107.5 руб.
|5
|Кляймер полный (нерж.) 10 мм
|17196 шт.
|16 руб.
|275136 руб.
|6
|Кляймер половинка (нерж.) 10 мм
|2293 шт.
|10 руб.
|22930 руб.
|7
|Профиль вертикальный промежуточный
|574 м.п.
|129 руб.
|74046 руб.
|8
|Саморез 4.8x19
|8598 шт.
|1 руб.
|8598 руб.
|9
|Паронитовая прокладка
|8598 шт.
|4.5 руб.
|38691 руб.
|10
|Минвата knauf Фасад 50 пл. 25 50x600x1250 мм
|287 м3
|1663 руб.
|477281 руб.
|11
|Дюбель фасадный
|42990 шт.
|10 руб.
|429900 руб.
|12
|Мембрана Изолтекс НГ 200
|3096 м2
|106 руб.
|328176 руб.
|13
|Саморез МЦСП 16мм
|73370 шт.
|1 руб.
|73370 руб.
|14
|Анкер по бетону
|8598 шт.
|26 руб.
|223548 руб.
|15
|Работа
|3000 м2
|1400 руб.
|4200000 руб.
|Всего
|9422898.5 руб.